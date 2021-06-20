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В Подмосковье на взятке попался сотрудник ФСБ

В Подмосковье на взятке попался сотрудник ФСБ

Военный суд в Московской области санкционировал арест заместителя начальника отдела ФСБ по Клинскому району Подмосковья Максима Катина, подозреваемого в получении взятки за общее покровительство при незаконной добыче щебня в клинском карьере.

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