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Царьград

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За Россию. Солдат из Северной Кореи решил не сдаваться ВСУ и достал гранату. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

За Россию. Солдат из Северной Кореи решил не сдаваться ВСУ и достал гранату. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Северокорейские солдаты воевали за Курскую область, как за свою родную землю, проявляя силу духа и настоящий героизм в борьбе с украинскими националистами.

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