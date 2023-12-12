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Вести Севастополь

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Часть Севастополя останется без света 12 декабря

Во вторник специалисты планируют проведение ремонтных работ. Электроснабжение будет приостановлено.Сотрудники пресс-службы «Севастопольэнерго» сообщили, что отключения пройдут по адресам: до 12:00 улица Матвея Воронина, 2, 3, 6-8, 12-14; улица Надеждинцев, 20.

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