Глава МИД Франции возмущён: Союзники так не поступают. США "кинули" очередного друга

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это чтобы не расслаблялись союзники и были ослаблены, не только экономически, но и собственной безопасности и защите своей государственности и целостности... Браво политике америкосов...В средневековье пустили ЕС, теперь на очереди другие "друзья и союзники"...