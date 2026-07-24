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Отец девочки, выступавшей на ЧМ, сравнил успех дочери с Возиньей: «Не думали, что так будет»

Отец девочки, выступавшей на ЧМ, сравнил успех дочери с Возиньей: «Не думали, что так будет»

10-летняя российская танцовщица Есения Михеева, выступившая вместе с Шакирой в шоу-программе финала чемпионата мира 2026 года, получила огромный отклик после выхода на сцену стадиона «Метлайф».

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