На Московской бирже не собираются запускать торги криптовалютой

Торги криптовалютой и выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) не входят в планы Московской биржи, заявил руководитель цифровых проектов и продуктов биржи Николай Труничкин 2 сентября, сообщает РИА Новости.
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