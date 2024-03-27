Всегда соревновался с Намджуном: почему RM намерен уволить Чонгука?

Конкуренция в мире музыки всегда была очень высокой. Другое дело в том, на что готовы пойти музыканты ради того, чтобы прийти к заветным мечтам? Сегодня мы получили информацию от анонима, в которой говорится, что даже между собой участники группы BTS не ладили.