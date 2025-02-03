Army Recognition: «Калашников» поставил на «Урал» контейнеры, которые выпускают сразу рой «Ланцетов»

Русский концерн первым в мире создаст систему множественного запуска БПЛА Константин Ольшанский На фото: комплекс с управляемыми боеприпасами «КУБ-СМ» (Фото: сайт Калашников) Российская армия может первой в мире получить новейшую систему запуска барражирующих боеприпасов (дронов-«камикадзе»).
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