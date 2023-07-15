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В Самарской области ВАЗ влетел в Lada Granta. Четверо пострадали

В Самарской области ВАЗ влетел в Lada Granta. Четверо пострадали

К счастью, серьёзных травм они не получили. После обследования в больнице всех отправили домой.В посёлке Алексеевка (Кинельский район) 19-летний водитель за рулём ВАЗ-21099 ехал по второстепенной дороге в сторону перекрёстка улиц Зазина и Колхозной.

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