В Самарской области ВАЗ влетел в Lada Granta. Четверо пострадали

К счастью, серьёзных травм они не получили. После обследования в больнице всех отправили домой.В посёлке Алексеевка (Кинельский район) 19-летний водитель за рулём ВАЗ-21099 ехал по второстепенной дороге в сторону перекрёстка улиц Зазина и Колхозной.