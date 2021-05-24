Магаданка решила продать электроплиту и лишилась более 14 тысяч рублей

В отдел МВД России по Магадану обратилась жительница областного центра 1986 года рождения, которая сообщила что лишилась денежных средств из-за действий злоумышленников, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.
В отдел МВД России по Магадану обратилась жительница областного центра 1986 года рождения, которая сообщила что лишилась денежных средств из-за действий злоумышленников, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе УМВД России по Магаданской области.
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