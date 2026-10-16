Суд ужесточил наказание бывшему инспектору труда в Калужской области, увеличив срок заключения с 2,5 лет до 7 лет и назначив штраф 1,65 млн рублей.
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