В Думе призвали одинаково кормить депутатов и школьников

В Государственной Думе (ГД) призвали установить единые нормы питания для депутатов и школьников. С такой инициативой выступила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, которую направила вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.
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