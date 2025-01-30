Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 525 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Губер, тебе кажется, что твоя "крыша" на ТВ вечная!(Губерниев высмеял...
  • Эльдар Алиев
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤯Двое неизвестных ...
  • Валентина Попкова
    Мусульманки в хиджабах и никабах сдохли от зависти?Гоар Аветисян в о...

В Думе призвали одинаково кормить депутатов и школьников

В Думе призвали одинаково кормить депутатов и школьников

В Государственной Думе (ГД) призвали установить единые нормы питания для депутатов и школьников. С такой инициативой выступила заместитель руководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева, которую направила вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх