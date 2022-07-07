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Москва не намеренна инициировать диалог с США

Москва не намеренна инициировать диалог с США

Информационный портал газеты "Известия" со ссылкой на высокопоставленный информированный источник сообщил, что Москва не намеренна выступать инициатором налаживания диалога с США.

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