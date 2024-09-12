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Китай

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Китай решительно выступает против намерения Канады обложить дополнительными пошлинами китайские товары -- Минкоммерции КНР

Пекин, 11 сентября /Синьхуа/ -- Китай в среду выразил решительное несогласие в связи с тем, что Канада начала процесс сбора мнений общественности по поводу возможного введения дополнительных пошлин на ряд китайских товаров.

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