Самая интересная новинка российского автопрома — подробности

БАЗ – пожалуй, самая интригующая премьера российского комтранса. Бренд расшифровывается как Брянский автомобильный завод, но производство размещено на бывшей площадке по сборке грузовиков MAN под Санкт-Петербургом.
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