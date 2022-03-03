Том Тибодо – о рекорде Уилта Чемберлена по среднему времени за сезон: «Свой парень»

Главный тренер «Никс» Том Тибодо во время общения с журналистами дал понять, что впечатлен рекордом знаменитого центрового Уилта Чемберлена по среднему игровому времени за сезон.

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