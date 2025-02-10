Синоптик Ильин: в Москве до конца недели будет пасмурно и морозно

В столичном регионе до конца недели не ожидается солнечной погоды. Зато будет достаточно морозно, пройдет мелкий снег, который растает не сразу, рассказал RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.
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