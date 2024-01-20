Швёнтек проиграла 19-летней чешке Носковой в третьем круге Australian Open

Действующая первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек 20 января проиграла 19-летней чешке Линде Носковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
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