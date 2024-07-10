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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» продвинулся в переговорах по Угарте. «ПСЖ» купил опорника за 60 млн евро у «Спортинга» год назад

«МЮ» продвинулся в переговорах по Угарте. «ПСЖ» купил опорника за 60 млн евро у «Спортинга» год назад

В последние дни манкунианцы продвинулись в переговорах с «ПСЖ» о трансфере 23-летнего опорника сборной Уругвая, сообщает Footmercato.

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