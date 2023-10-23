В России допустили повышение тарифов на интернет на 15%

Основной причиной провайдеры называют рост издержек, в частности, из-за увеличения затрат на закупку оборудования Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в России могут вырасти на 10-15% в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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