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В России допустили повышение тарифов на интернет на 15%

В России допустили повышение тарифов на интернет на 15%

Основной причиной провайдеры называют рост издержек, в частности, из-за увеличения затрат на закупку оборудования Тарифы на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в России могут вырасти на 10-15% в 2024 году.

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