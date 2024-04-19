Французский пилот де Латтр: истребители F-16 не принесут результатов на Украине Истребители F-16, которые Киев надеется получить от Запада и применить их против РФ, не принесут значительных результатов, так как имеют ряд существенных недостатков.
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