The Astrophysical Journal: гамма-всплески происходят из-за струй от черных дыр

Удалось раскрыть природу загадочного поведения гамма-всплесков (GRB) — интенсивных космических вспышек гамма-излучения, которые за несколько секунд вырабатывают столько же энергии, сколько Солнце за всю жизнь.
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