Сийярто: Евросоюз копирует США по Украине и это является проблемой

Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто проинформировал о том, что Европейский Союз в теме бушующего на украинской территории противостояния придерживается той точки зрения, которую транслируют Соединённые Штаты Америки.
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