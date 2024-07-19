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Сийярто: Евросоюз копирует США по Украине и это является проблемой

Сийярто: Евросоюз копирует США по Украине и это является проблемой

Руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто проинформировал о том, что Европейский Союз в теме бушующего на украинской территории противостояния придерживается той точки зрения, которую транслируют Соединённые Штаты Америки.

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