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"Казус белли": депутат расценил обвинения Германии в адрес России как предлог для войны

"Казус белли": депутат расценил обвинения Германии в адрес России как предлог для войны

Депутат провел прямую параллель с Гитлером и заявил, что современная Германия все чаще проявляет себя как нацистское государство, чья цель — навредить всем русским Германия искусственно ухудшает отношения с Россией, представляя украинские дроны как российские, заявил Life.

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