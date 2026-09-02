Депутат провел прямую параллель с Гитлером и заявил, что современная Германия все чаще проявляет себя как нацистское государство, чья цель — навредить всем русским Германия искусственно ухудшает отношения с Россией, представляя украинские дроны как российские, заявил Life.
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