Бум домостроения: насколько популярна загородная жизнь в Приморье

В 2023 году каждый двадцатый ипотечный кредит в России был выдан на строительство частных домов. Эксперты, опрошенные ИА PrimaMedia, говорят о целом ряде факторов, способствующих популярности загородной жизни и спросу на рынке недвижимости Приморского края — конкурентоспособные цены, программы поддержки и развитие новой инфраструктуры.