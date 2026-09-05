Убийца русского парня из Щёлково рвётся на фронт: Как 11 лет превращаются в свободу

Год назад подмосковное Щёлково содрогнулось от зверской расправы. Возле бара на 17-летнего Арсения Ерошевича набросилась толпа.
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За убийство наших парней расстреливать без суда и следствия. Достали твари , а семейство гнать в их родные кишлаки. пусть там развлекаются.
Какая может быть отправка на фронт убийцы- рецидивиста? Почему ему так мало лет присудили? Жизнь нормального русского человека оценили всего в 11 лет заключения для преступника! Что за законы и что за суды? Такие кадры на СВО, это оскорбление тех, кто там честно сражается, постоянно рискуя собой.Этот может и в спину выстрелить.
Почему этот вопрос не интересует правящую партию "Единая Россия" даже в своих предвыборных обещаниях???? Получается, что её устраивает эта форточка на СВО, через которую осуждённые преступники могут, а скорее всего сделают побег на свободу к своим закормам, которые они предварительно подготовили ещё на воле в недружественных странах. Совсем недавно писали о трёх ворах крупного калибра, которые этой форточкой на законных основаниях воспользовались и с задания на линии соприкосновения не пришли, а их даже не нашли.
Срок и выдворение.