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Убийца русского парня из Щёлково рвётся на фронт: Как 11 лет превращаются в свободу

Убийца русского парня из Щёлково рвётся на фронт: Как 11 лет превращаются в свободу

Год назад подмосковное Щёлково содрогнулось от зверской расправы. Возле бара на 17-летнего Арсения Ерошевича набросилась толпа.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Наталия
Наталияизменено

Какая может быть  отправка на фронт  убийцы- рецидивиста? Почему ему так мало лет присудили? Жизнь нормального русского человека оценили всего в 11 лет заключения для преступника! Что за законы и что за суды? Такие кадры на СВО, это оскорбление тех, кто там честно сражается, постоянно рискуя собой.Этот может  и в спину выстрелить.

Профиль пользователя Игорь Максаков
Игорь Максаков

Почему этот вопрос не интересует правящую партию "Единая Россия" даже в своих предвыборных обещаниях???? Получается, что её устраивает эта форточка на СВО, через которую осуждённые преступники могут, а скорее всего сделают побег на свободу к своим закормам, которые они предварительно подготовили ещё на воле в недружественных странах. Совсем недавно писали о трёх ворах крупного калибра, которые этой форточкой на законных основаниях воспользовались и с задания на линии соприкосновения не пришли, а их даже не нашли.