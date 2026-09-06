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Астроном: вечером 6 сентября Землю достигнет метровый астероид

Астроном: вечером 6 сентября Землю достигнет метровый астероид

В воскресенье вечером над Индийским океаном ожидается вход в атмосферу Земли астероида, имеющего диаметр примерно один метр, рассказал крымский астроном Александр Якушечкин, ссылаясь на данные ученых, 6 сентября сообщает РИА Новости.

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