Астроном: вечером 6 сентября Землю достигнет метровый астероид

В воскресенье вечером над Индийским океаном ожидается вход в атмосферу Земли астероида, имеющего диаметр примерно один метр, рассказал крымский астроном Александр Якушечкин, ссылаясь на данные ученых, 6 сентября сообщает РИА Новости.
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