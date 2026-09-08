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Глава МО Финляндии Хяккянен заявил об имперских амбициях РФ за пределами Украины

Глава МО Финляндии Хяккянен заявил об имперских амбициях РФ за пределами Украины

Министр обороны Финляндии Антии Хяккянен заявил о наличии у России якобы «имперских амбиций», которые не ограничиваются Украиной.

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