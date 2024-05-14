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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лука Дончич смазал один из двух штрафных при «-2» за 10,1 секунды до сирены в 4-м матче с «Тандер»

Лука Дончич смазал один из двух штрафных при «-2» за 10,1 секунды до сирены в 4-м матче с «Тандер»

Лидер «Далласа» смазал первый из двух штрафных при «-2» за 10,1 секунды до сирены.  Дончич заработал право встать на линию при 94:96, но упустил возможность сравнять счет.

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