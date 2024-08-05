Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Times of Israel: Израиль рассматривает превентивный удар по Ирану

Times of Israel: Израиль рассматривает превентивный удар по Ирану

Израиль рассматривает возможность нанесения превентивного удара по Ирану для его сдерживания. Об этом сообщает Times of Israel по итогам совещания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с представителями оборонного ведомства.

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