Стало известно, сколько составит маткапитал в марте 2025 года

Сенатор Епифанова: выплата на первого ребенка в марте составит 690 тысяч рублей Материнский капитал в марте составит 690 тысяч рублей на первого ребенка, если он появился в семье после 1 января 2020 года, рассказала news член Совета Федерации Ольга Епифанова.