«Астрводоканал» для борьбы с засорами пригласил подрядчика из Самары

Астраханский «МУП» привлек к работе подрядную организацию - самарское предприятие ООО «СВК-СЕРВИС». По сообщению «Астрводоканала», наёмная бригада уже приступила к работам по прочистке сетей канализации, в соответствии с договором.
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