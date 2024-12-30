Губернатор Томенко рассказал, как "Елка желаний" помогла исполнить мечты детей из ЛНР

В подшефном Алтайскому краю Славяносербском районе ЛНР дети получили желанные подарки в рамках благотворительной акции Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал, как благотворительная акция "Елка желаний" помогла исполнить мечты детей из Славяносербского района ЛНР.
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