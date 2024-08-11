На юго-западе Курской области пресечена попытка прорыва ВСУ

Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в районах населённых пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожено много техники противника, в частности, два танка, артиллерийское орудие и автомобиля со снарядами.