На юго-западе Курской области пресечена попытка прорыва ВСУ

Пресечена попытка прорыва ВСУ в Беловский район Курской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, в районах населённых пунктов Озерки и Ивановский армейской авиацией уничтожено много техники противника, в частности, два танка, артиллерийское орудие и автомобиля со снарядами.
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