❗️ Кроме попытки вброса бюллетеней в Симферопольском районе других нарушений во время голосования не зафиксировано По факту инцидента направлено обращение в правоохранительные органы, сообщил глава Избиркома Крыма Михаил Малышев.
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