«Сейчас очень тяжелый период для команды», - капитан омского «Авангарда» Шарипзянов обратился к болельщикам после поражения.
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«Сейчас очень тяжелый период для команды», - капитан омского «Авангарда» Шарипзянов обратился к болельщикам после поражения.