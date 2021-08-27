Расправа над мужиками: познакомился с девушкой в баре — виновен в изнасиловании

Медвежий уголПолитикаРасправа над мужиками: познакомился с девушкой в баре — виновен в изнасилованииВ США продолжается расправа над всеми мужчинами разом. Вообще, англо-саксонский мир порядком свихнулся.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьДенисНынешние бабы совсем с катушек съехали, нынешние законы это для них как пиршество аморальных ведьм. Без доказательств мужика могут посадить, мстить так любят, а баб не привлекают за клевету. Мамаши своих родных детей убивают а им дают минимальный срок и потом освободят досрочно. Мужика наоборот за неуплату алиментов закон преследует как опасного преступника, хотя это не он развалил семью и старался её сохранить. Если он вешается из за безысходности, баба радуется что будет получать пособие по потере кормильца, государство поддерживает бабу-паразита. К ней не возникает вопросов почему она ребёнка делает безотцовщиной. Баба у мужика сперму в гандоне украдёт а потом доит с мужика алименты, закон тоже на её стороне. А надо её привлекать к ответственности за мошенничество и вымогательство, преступница именно она. Мужу втюхивает обманом чужого ребёнка, он много лет его содержит, то её никак не наказывают что он потерял годы и уже не родит родного. В законах всё перевёрнуто, как будто их сам дьявол писал, а бабы безнаказанные и деградируют. А этому если грозит 330 лет тюрьмы, то напоследок нанял бы киллера, такие бабы жить не должны, это мрази конченные.Комментировать
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