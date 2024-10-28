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WSJ: на Украине падает число призывников, несмотря на новые меры

WSJ: на Украине падает число призывников, несмотря на новые меры

На Украине, несмотря на ужесточение мобилизации и другие меры, падает число призывников. Как пишет WSJ со ссылкой на представителя Генштаба ВСУ Василия Румака, весной в учебных центрах проходили подготовку 35 тыс.

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