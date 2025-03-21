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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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PlayStation 5 обогнала PS4 по продажам на 7%, но консоли Xbox Series отстают по темпам прод...

PlayStation 5 обогнала PS4 по продажам на 7%, но консоли Xbox Series отстают по темпам прод...

PlayStation 5 обогнала PS4 по продажам на 7%, но консоли Xbox Series отстают по темпам продаж от Xbox One на 19%PlayStation 5 от Sony продалась намного лучше PlayStation 4, судя по свежим статистическим данным, которые позволяют сравнить продажи обеих консолей.

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