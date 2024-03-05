Если российский газ не пойдет в Европу — он может послужить своей стране, причем с большей пользой

Европейская комиссия по энергетике Кадри Симсон заявила после заседания Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике, что Евросоюз планирует отказаться от транспортировки российского газа по территории Украины.
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