FESCO ведет переговоры с четырьмя международными перевозчиками об организации новых судоходных линий через ВМТП

Для организации новых судоходных линий ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) ведет переговоры с четырьмя крупными международными перевозчиками, сообщил "Интерфакс".
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