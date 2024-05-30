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FESCO ведет переговоры с четырьмя международными перевозчиками об организации новых судоходных линий через ВМТП

FESCO ведет переговоры с четырьмя международными перевозчиками об организации новых судоходных линий через ВМТП

Для организации новых судоходных линий ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в транспортную группу FESCO) ведет переговоры с четырьмя крупными международными перевозчиками, сообщил "Интерфакс".

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