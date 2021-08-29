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Верность — это красивый миф?

Верность — это красивый миф?

Хочу поделиться своим «опытом», и просто узнать мнение людей по вопросу верности. Мне 34, уже лет 6 работаю вахтами.

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Vera Dobryagina
Для вас и вашей жены верность - бред, это точно. Изначально так были запрограммированы. Жена раньше сорвалась, вы дольше терпели, зато потом оторвались. Значит, нет внутренних тормозов. Но вы удивитесь, если узнаете, что вообще верность существует, и многим такое состояние только единственно возможным и кажется. А ваше детское наивное желание "нормальной" семьи спрячьте подальше. Не ваше это...
Танюша Милая
Нормальную семью создадите с чистой наивной деревенской девушкой . Но, для начала, самому нужно очистится от старых и грязных отношений.
СанСаныч Демченко
Это как-очиститься?..От чего? Внутри пепел...и наивных девушек, женщин и т.д ..по определению-нет!!
Vera Dobryagina
А рожа-то эта тут причём?
Лилия
Привет, Саныч. Ты что это тут разошёлся?)). Лично в авторе статьи я увидела неадекватного мужика, которому нравиться страдать и оправдывать свои слабости душевным надломом.
СанСаныч Демченко
Это реакция на Ваш..коммент..Тормозов..как таковых-нет ни у кого..Всё зависит от ситуации во временном отрезке..моральных качеств, настойчивости, коллектива, друзей-подружек..скуки ну и т.д..Не надо просвещения..Все мы люди, а значит-слабы..
СанСаныч Демченко
Привет уважаемая Лилия...С чего это ему быть адекватным, если он на северах в мороз и стужу -денежку зарабатывал, для женушки, а она..хвостом мела...Тысячи примеров...В основно мужики так и заливают отчаяние..
Лилия
Зачем после развода жить с женой в одной квартире?
СанСаныч Демченко
Вы предлагаете ЕМУ уйти? А ничего..если он эту квартиру заработал? Как пример..
Vera Dobryagina
Аааа, вы в этом смысле))) Как таковых, значит, нет у вас)))Понятно. Ну со слабых людей какой спрос - ситуация виновата...
Лилия
Ему я ничего не предлагаю, у него своя голова! Детей у них нет, значит спокойно разменяют жильё, а если жильё одного из супругов, то второму по любому жильё освобождать.
Лилия
Если жена уже год, как изменяла ему с начальником, то это не минутная слабость. Развестись и выдвинуть с чемоданами из своего жилья, пожелать ей счастья.))
СанСаныч Демченко
Вы-сильная? Вы видимо не попадали в такую ситуацию-когда отказ--меняет всю жизнь..в то же время и согласие-может так же поменять..Не надо умничать на счёт сильных-слабых..Не испытавши -не узнаешь..
СанСаныч Демченко
Я ответил Вере..прочтите..может -поймёте..Обстоятельства-всегда сильнее нас...
Лилия
Саша, ну вот реально зачем жить под одной крышей с человеком, который тебя предал? Что может заставить человека не решить этот вопрос сразу?
СанСаныч Демченко
Вероятно..любовь..всё таки...и жалость..и привычка..Ясно одно..чем дольше они живут рядом...те это болезненнее..А может -надежда..Хотя -вряд ли..
Лилия
У мужика женское поведение. Не встречала таких.
Vera Dobryagina
Куда я попадала - вам лучше не знать. А вы, значит, тоже столкнулись с отказом-согласием? И жизнь от этого менялась у вас? Интересно. Расскажите как-нибудь?
СанСаныч Демченко
У мужчин это проще...(хотя не у всех) А вот у женщин как правило-выбора-нет..Создаются такие условия (кобелями) что отказ-крах карьеры, продвижения по службе,растраты (как правило надуманной) и ещё сотни вариантов..следует так же учитывать и такое как банальная скука , жажда приключений..ну и врождённое б..во..
Лариса Сергеевна
меняет всю жизнь только смерть. Остальное так себе. Мелкие житейские неурядицы
СанСаныч Демченко
Все мы разные..Женщины более чувственны, впечатлительны, импульсивны.и..скрытны..Так, что для кого-то мелкие, а для кого-то-смерти подобно..
Лариса Сергеевна
это пока не встретятся с настоящей проблемой-смертью
СанСаныч Демченко
Со смертью не встречаются-она сама приходит..но даёт время--осмыслить ..Здесь Вы-правы..
СанСаныч Демченко
-Ну-да, ну-да!! Все были мужественными, деловыми, щедрыми--роботами. Им были чУжды переживания,слабость, отчаяние..И много у Вас было таких-? Почему-то в женские головы вбита одна линия поведения-потребительская... что лишь мужчина должен жертвовать собой ради какой-то смазливой, стройной самочки не имея ничего взамен.Даже сочувствия..не показного а от души.. Всё это бесполезное колыхание воздуха...Бабу-не исправишь..всегда, во всём -у неё будет виноват-мужик.Прощайте.
Лилия
Автор, Вы мазохист с комплексом Дон Жуана?))) Адекватные люди, когда разводятся, разъезжаются и строят новые отношения.
aleksandr yermakov
Все правильно.пускайте шалава в свободное падение,без сожаления и без оглядки
Александр Киевская Русь
Жить без измен - это наивные мечты людей, вбивших в голову эту чушь! Изменяют и изменяли во все века все без исключений! Вы сможете есть одно блюдо на завтрак, обед и ужин всю жизнь? В семейной жизни все точно так. Как мед, сколько его можно есть, пока не приелся? Мы все воспитаны на твердых семейных ценностях. А в реальной жизни мы от этих ценностей страдаем. А потом хвастаемся этим, не обращая внимания, что это все ложь. - Обществу нужна новая мораль, основанная на свободе воли, на право супругов иметь романы вне семьи. И почему это должно разрушать семью? Все как раз наоборот! Гульнул на стороне, понял, что в семье лучше и никаких проблем. - А мы живем средневековыми ценностями, когда люди соблюдали верность супругам или супруге и при этом мучились семейными отношениями. Потому что "так надо"! Но надо кому? Тому фанатику, который все это придумал? И теперь весь мир живет и мучится этой проблемой, насилуя свой организм "моральными соображениями". Добро пожаловать в реальную жизнь!
Andrew Matseevsky
не стоит слишком по этому поводу переживать. Вахтовики и всякие к ним приравненные ребята должны понимать, что измена жены это норма а не исключение. не нравится- живи дома.

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