Верность — это красивый миф?

5МИНУТКАРазвлеченияВерность — это красивый миф? Хочу поделиться своим «опытом», и просто узнать мнение людей по вопросу верности. Мне 34, уже лет 6 работаю вахтами.Вернуться к статье284НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVera DobryaginaДля вас и вашей жены верность - бред, это точно. Изначально так были запрограммированы. Жена раньше сорвалась, вы дольше терпели, зато потом оторвались. Значит, нет внутренних тормозов. Но вы удивитесь, если узнаете, что вообще верность существует, и многим такое состояние только единственно возможным и кажется. А ваше детское наивное желание "нормальной" семьи спрячьте подальше. Не ваше это...Танюша МилаяНормальную семью создадите с чистой наивной деревенской девушкой . Но, для начала, самому нужно очистится от старых и грязных отношений.СанСаныч ДемченкоЭто как-очиститься?..От чего? Внутри пепел...и наивных девушек, женщин и т.д ..по определению-нет!!Vera DobryaginaА рожа-то эта тут причём?ЛилияПривет, Саныч. Ты что это тут разошёлся?)). Лично в авторе статьи я увидела неадекватного мужика, которому нравиться страдать и оправдывать свои слабости душевным надломом.СанСаныч ДемченкоЭто реакция на Ваш..коммент..Тормозов..как таковых-нет ни у кого..Всё зависит от ситуации во временном отрезке..моральных качеств, настойчивости, коллектива, друзей-подружек..скуки ну и т.д..Не надо просвещения..Все мы люди, а значит-слабы..СанСаныч ДемченкоПривет уважаемая Лилия...С чего это ему быть адекватным, если он на северах в мороз и стужу -денежку зарабатывал, для женушки, а она..хвостом мела...Тысячи примеров...В основно мужики так и заливают отчаяние..ЛилияЗачем после развода жить с женой в одной квартире?СанСаныч ДемченкоВы предлагаете ЕМУ уйти? А ничего..если он эту квартиру заработал? Как пример..Vera DobryaginaАааа, вы в этом смысле))) Как таковых, значит, нет у вас)))Понятно. Ну со слабых людей какой спрос - ситуация виновата...ЛилияЕму я ничего не предлагаю, у него своя голова! Детей у них нет, значит спокойно разменяют жильё, а если жильё одного из супругов, то второму по любому жильё освобождать.ЛилияЕсли жена уже год, как изменяла ему с начальником, то это не минутная слабость. Развестись и выдвинуть с чемоданами из своего жилья, пожелать ей счастья.))СанСаныч ДемченкоВы-сильная? Вы видимо не попадали в такую ситуацию-когда отказ--меняет всю жизнь..в то же время и согласие-может так же поменять..Не надо умничать на счёт сильных-слабых..Не испытавши -не узнаешь..СанСаныч ДемченкоЯ ответил Вере..прочтите..может -поймёте..Обстоятельства-всегда сильнее нас...ЛилияСаша, ну вот реально зачем жить под одной крышей с человеком, который тебя предал? Что может заставить человека не решить этот вопрос сразу?СанСаныч ДемченкоВероятно..любовь..всё таки...и жалость..и привычка..Ясно одно..чем дольше они живут рядом...те это болезненнее..А может -надежда..Хотя -вряд ли..ЛилияУ мужика женское поведение. Не встречала таких.Vera DobryaginaКуда я попадала - вам лучше не знать. А вы, значит, тоже столкнулись с отказом-согласием? И жизнь от этого менялась у вас? Интересно. Расскажите как-нибудь?СанСаныч ДемченкоУ мужчин это проще...(хотя не у всех) А вот у женщин как правило-выбора-нет..Создаются такие условия (кобелями) что отказ-крах карьеры, продвижения по службе,растраты (как правило надуманной) и ещё сотни вариантов..следует так же учитывать и такое как банальная скука , жажда приключений..ну и врождённое б..во..Лариса Сергеевнаменяет всю жизнь только смерть. Остальное так себе. Мелкие житейские неурядицыСанСаныч ДемченкоВсе мы разные..Женщины более чувственны, впечатлительны, импульсивны.и..скрытны..Так, что для кого-то мелкие, а для кого-то-смерти подобно..Лариса Сергеевнаэто пока не встретятся с настоящей проблемой-смертьюСанСаныч ДемченкоСо смертью не встречаются-она сама приходит..но даёт время--осмыслить ..Здесь Вы-правы..СанСаныч Демченко-Ну-да, ну-да!! Все были мужественными, деловыми, щедрыми--роботами. Им были чУжды переживания,слабость, отчаяние..И много у Вас было таких-? Почему-то в женские головы вбита одна линия поведения-потребительская... что лишь мужчина должен жертвовать собой ради какой-то смазливой, стройной самочки не имея ничего взамен.Даже сочувствия..не показного а от души.. Всё это бесполезное колыхание воздуха...Бабу-не исправишь..всегда, во всём -у неё будет виноват-мужик.Прощайте.ЛилияАвтор, Вы мазохист с комплексом Дон Жуана?))) Адекватные люди, когда разводятся, разъезжаются и строят новые отношения.AYaleksandr yermakovВсе правильно.пускайте шалава в свободное падение,без сожаления и без оглядкиАРАлександр Киевская РусьЖить без измен - это наивные мечты людей, вбивших в голову эту чушь! Изменяют и изменяли во все века все без исключений! Вы сможете есть одно блюдо на завтрак, обед и ужин всю жизнь? В семейной жизни все точно так. Как мед, сколько его можно есть, пока не приелся? Мы все воспитаны на твердых семейных ценностях. А в реальной жизни мы от этих ценностей страдаем. А потом хвастаемся этим, не обращая внимания, что это все ложь. - Обществу нужна новая мораль, основанная на свободе воли, на право супругов иметь романы вне семьи. И почему это должно разрушать семью? Все как раз наоборот! Гульнул на стороне, понял, что в семье лучше и никаких проблем. - А мы живем средневековыми ценностями, когда люди соблюдали верность супругам или супруге и при этом мучились семейными отношениями. Потому что "так надо"! Но надо кому? Тому фанатику, который все это придумал? И теперь весь мир живет и мучится этой проблемой, насилуя свой организм "моральными соображениями". Добро пожаловать в реальную жизнь!AMAndrew Matseevskyне стоит слишком по этому поводу переживать. Вахтовики и всякие к ним приравненные ребята должны понимать, что измена жены это норма а не исключение. не нравится- живи дома.Комментировать
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