Демограф, писатель, правозащитники: новые лица в списке иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов шесть новых человек и одну организациюМинистерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов шесть новых человек и одну организацию.
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