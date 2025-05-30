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Демограф, писатель, правозащитники: новые лица в списке иноагентов

Демограф, писатель, правозащитники: новые лица в списке иноагентов

Министерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов шесть новых человек и одну организациюМинистерство юстиции Российской Федерации внесло в реестр иностранных агентов шесть новых человек и одну организацию.

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