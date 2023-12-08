В Минздраве призвали обеспечить защиту медиков

Профессия врача — особая, и важно, чтобы носитель этой профессии был особым образом защищен. Об этом статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения Олег Салагай сказал на круглом столе в Госдуме, посвященном правовой защите врачей 8 декабря.