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Русский Днепропетровск

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Бывший житель Херсона об оккупации и философии предательства

Николай Терещенко 1 июня 2024 г., 23:47   У меня, да и наверное не только у меня в моменты, когда ты остаёшься наедине с собой, могут возникнуть вопросы: нет ли договора с собственной совестью? Может, я оправдываю такие вещи, которые оправдать можно только в своём лице, но для других людей это ничего не значит? Что такое оккупация, какой смысл вкладывается в предательство, кто, по сути, представитель идеологии фашизма? С фашизмом вроде разобрались.

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