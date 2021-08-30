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Очередные «пенсионные гримасы»

Очередные «пенсионные гримасы»

Ну, казалось бы, каких ещё новостей нам ждать с российских «пенсионных фронтов»? Всё давно уже предельно ясно и понятно.

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Александр Григоров
автор сменил бы пластинку ...надоело уже одно по одному
Марина
Автор в курсе, что из Пенсионного фонда идут выплаты мамочкам в виде маткапитала и всяких соцвыплат в период пандемии? А пенсии, ко всему, и не могут быть большими, так как большая часть будущих пенсионеров работала в постсоветском время за гроши. Плюс хитрая система подсчёта.

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