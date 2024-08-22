Волонтеры спасают щенка с редким заболеванием "хрупких" костей

В Нижнем Новгороде группа волонтеров помогает щенку, которого нашли в безлюдном районе города. Маленький пес, которому дали имя Лето, стоял на передних лапах, очевидно, пытаясь найти кого-то, кто мог бы ему помочь.
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