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Петербургский дневник

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В Петербурге пройдет Международный форум в области технологий и инноваций

В Петербурге пройдет Международный форум в области технологий и инноваций

Он состоится 7 и 8 ноября 7 и 8 ноября в Северной столице в пространстве «Точка кипения» на набережной реки Карповки пройдет Международный форум в области технологий и инноваций, участие в котором примут более 2,5 тысячи специалистов из Бразилии, Индии, Китая, Египта, России и Казахстана.

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