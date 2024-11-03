В Петербурге пройдет Международный форум в области технологий и инноваций

Он состоится 7 и 8 ноября 7 и 8 ноября в Северной столице в пространстве «Точка кипения» на набережной реки Карповки пройдет Международный форум в области технологий и инноваций, участие в котором примут более 2,5 тысячи специалистов из Бразилии, Индии, Китая, Египта, России и Казахстана.