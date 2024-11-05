Неопределенность в американском обществе и недоверие к кандидатам на должность президента США перед выборами представляют собой опасность, поскольку оборачиваются разочарованием, авантюрами и конфликтами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
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