«Это очень опасно». Мадуро выступил с предупреждением перед выборами в США

Политика как она есть

Неопределенность в американском обществе и недоверие к кандидатам на должность президента США перед выборами представляют собой опасность, поскольку оборачиваются разочарованием, авантюрами и конфликтами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро.