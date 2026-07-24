Сегодня ночью ВСУ атаковали логистический комплекс WB под Симферополем

Как сообщает глава компании Татьяна Ким, часть площадей и товаров удалось сохранить. Всего за ночь подверглись атаке логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе.
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