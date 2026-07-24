ВЕСТИ КРЫМ
ДОМОЙНОВОСТИВАЖНОЕО НАСВИДЕОАНОНСЫКУЛЬТУРАОБЩЕСТВО
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЕСТИ КРЫМ

703 подписчика

Сегодня ночью ВСУ атаковали логистический комплекс WB под Симферополем

Сегодня ночью ВСУ атаковали логистический комплекс WB под Симферополем

Как сообщает глава компании Татьяна Ким, часть площадей и товаров удалось сохранить. Всего за ночь подверглись атаке логистические комплексы в Шушарах, Уткиной Заводи (Санкт-Петербург и область) и в Симферополе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии